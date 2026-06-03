الملكة رانيا: "للكويت مكان في الوجدان والذاكرة لدى كل من عرف أهلها وطيب معدنهم"

08:46 م

الوكيل الإخباري- قالت الملكة رانيا العبدالله عبر إنستغرام معلقة على خبر وقوع إصابات في الكويت جراء الاعتداءات الإيرانية: "للكويت مكان في الوجدان والذاكرة لدى كل من عرف أهلها وطيب معدنهم، دعواتنا بالشفاء والسلامة للجميع وحفظ الله جميع أوطاننا العربية من كل سوء". اضافة اعلان





وقتل شخص وجرح 63 آخرون جراء هجمات إيرانية على الكويت ألحقت أضرارا بمطارها الدولي.





