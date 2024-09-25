الملكة: غزة تحطم كل الأرقام القياسية

الوكيل الإخباري- قالت جلالة الملكة رانيا العبدالله ان إسرائيل أصبحت أكثر جرأة لكسر المزيد من الحدود القانونية والأخلاقية، موضحة أن الإفلات من العقاب لا يصحح نفسه أبداً.

اضافة اعلان