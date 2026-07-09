الملكة : فرحة جديدة بالطريق - صورة

وقالت جلالتها: "فرحة جديدة بالطريق… مبارك لإيمان وجميل، وحبيبتي أمينة اللي رح تصير الأخت الكبيرة. الله يقومك بالسلامة، ويتمم لكم على خير يا رب".
ويأتي هذا الإعلان ليشارك الأردنيين ومحبي العائلة الهاشمية فرحة الأسرة بقدوم فرد جديد، فيما تضمن المنشور دعاءً للأميرة إيمان بأن يتم الله حملها على خير، وأن يرزقها ولادةً آمنة وسهلة.
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