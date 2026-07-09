الملكة : فرحة جديدة بالطريق - صورة

الوكيل الإخباري- مجدي الباطية - أعلنت جلالة الملكة رانيا العبدالله عن انتظار سمو الأميرة إيمان بنت عبدالله الثاني وزوجها جميل ألكساندر ترميوتس مولودهما الثاني، وذلك من خلال منشور عبر حسابها الرسمي على إنستغرام.

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وقالت جلالتها: "فرحة جديدة بالطريق… مبارك لإيمان وجميل، وحبيبتي أمينة اللي رح تصير الأخت الكبيرة. الله يقومك بالسلامة، ويتمم لكم على خير يا رب".



ويأتي هذا الإعلان ليشارك الأردنيين ومحبي العائلة الهاشمية فرحة الأسرة بقدوم فرد جديد، فيما تضمن المنشور دعاءً للأميرة إيمان بأن يتم الله حملها على خير، وأن يرزقها ولادةً آمنة وسهلة.