الملكة في الإسراء والمعراج : رسالة بأنّ ما عند الله خير وأعظم

الوكيل الإخباري- هنأت جلالة الملكة رانيا العبدالله بمناسبة ذكرى الإسراء والمعراج.





وقالت جلالتها في منشور لها عبر موقع التواصل الاجتماعي اكس إنّ في الإسراء والمعراج رسالة طمأنينة وتذكير بأن الأمل بالله عبادة وأن ما عنده دائماً خير وأعظم.

