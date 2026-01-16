الملكة في الإسراء والمعراج : رسالة بأنّ ما عند الله خير وأعظم

وقالت جلالتها في منشور لها عبر موقع التواصل الاجتماعي اكس إنّ في الإسراء والمعراج رسالة طمأنينة وتذكير بأن الأمل بالله عبادة وأن ما عنده دائماً خير وأعظم.
