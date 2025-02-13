الملكة للملك: حنا فدا عيونك

ودمجت الملكة الصورة بأغنية "عبدالله يا عونك حنا فدا عيونك" للفنان الأردني بشار السرحان.
جاء ذلك وسط استعدادات شعبية لاستقبال جلالة الملك عبدالله الثاني وولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله بعد عودتهما من واشنطن إثر لقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والذي رفض فيه الملك خطة تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة.
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