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الملكة مهنئة الأميرة سلمى: ابتسامتك بتنور حياتي

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الخميس، 26-09-2024 10:23 ص

الوكيل الإخباري-   هنأت جلالة الملكة رانيا العبدالله، سمو الأميرة سلمى بنت عبدالله؛ بمناسبة عيد ميلادها.

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جلالتها نشرت صورة تجمعها بالأميرة سلمى عبر حسابها في "فيسبوك"، مدونة عليها: "ابتسامتك بتنور حياتي، كل عام وأنت بألف خير حبيبتي سلمى".

 
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