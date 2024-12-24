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الملكة: ميلاد مجيد تُضاء فيه بيوتكم بالخير والبركة

جلالة الملكة رانيا العبدالله
الملكة رانيا العبدالله
الثلاثاء، 24-12-2024 08:37 م

الوكيل الإخباري-    أعربت جلالة الملكة رانيا العبدالله عن أمنياتها في عيد الميلاد المجيد أن ينعم الجميع بالخير والبركة.

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وكتبت جلالتها عبر منصة (X)  الثلاثاء: "ميلاد مجيد تُضاء فيه بيوتكم بالخير والبركة".

 
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