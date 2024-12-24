الملكة: ميلاد مجيد تُضاء فيه بيوتكم بالخير والبركة

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الوكيل الإخباري- أعربت جلالة الملكة رانيا العبدالله عن أمنياتها في عيد الميلاد المجيد أن ينعم الجميع بالخير والبركة.

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