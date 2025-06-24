الملكية الأردنية: استئناف الرحلات إلى حلب اليوم.. وبغداد ودمشق قريبا

وقال المجالي إن استئناف الرحلات من مطار الملكة علياء إلى مطار حلب جاء عقب رحلة تجريبية أجرتها الملكية الأردنية في آذار الماضي لتقييم جاهزية المطار من الناحية الفنية والأمنية.
وكشف المجالي عن توجه لاستئناف الرحلات الجوية إلى بغداد، وإلى دمشق قريبا.
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