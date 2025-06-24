الملكية الأردنية: استئناف الرحلات إلى حلب اليوم.. وبغداد ودمشق قريبا

الوكيل الإخباري- استأنفت الخطوط الجوية الملكية الأردنية، اليوم الثلاثاء، رحلاتها الجوية إلى مطار حلب في سوريا، وفق الرئيس التنفيذي للملكية الأردنية، سامر المجالي.

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وقال المجالي إن استئناف الرحلات من مطار الملكة علياء إلى مطار حلب جاء عقب رحلة تجريبية أجرتها الملكية الأردنية في آذار الماضي لتقييم جاهزية المطار من الناحية الفنية والأمنية.