الملكية الأردنية: التشويش في المنطقة لا يؤثر على السلامة العامة للرحلات الجوية

02:20 م

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الوكيل الإخباري - أكد نائب رئيس مجلس الإدارة - الرئيس التنفيذي لشركة الخطوط الجوية الملكية الأردنية المهندس سامر المجالي أن التشويش على نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) لا يؤثر على السلامة العامة للرحلات التي تنظمها الشركة.



وقال المجالي خلال مؤتمر صحفي، اليوم الثلاثاء، إن هناك 3 أنظمة لتحديد المسارات والمواقع على متن الطائرات التي تستخدمها الملكية الأردنية، ولم تتأثر الرحلات بأي شكل من الأشكال بهذا التشويش.



وأضاف أن الأردن يتأثر بهذا التشويش مثل باقي دول المنطقة في ظل الأوضاع الراهنة حيث يؤثر على الهواتف أيضا.