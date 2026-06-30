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الملكية الأردنية تتابع مستجدات حادث تصادم حافلة الطاقم في نيويورك

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الملكية الأردنية: وفاة أحد أفراد الطاقم وإصابة آخرين بحادث حافلة في نيويورك
 
الثلاثاء، 30-06-2026 07:13 م

الوكيل الإخباري- أوضحت شركة الخطوط الجوية الملكية الأردنية مستجدات حادث تصادم الحافلة التي كانت تقل طاقم الرحلة رقم RJ8261، والذي وقع فجر الثلاثاء أثناء نقلهم من مطار جون إف. كينيدي الدولي (JFK) إلى مكان إقامتهم.

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وبيّنت الملكية الأردنية أن الحافلة كانت تقل 15 موظفًا من أفراد الطواقم الجوية، من بينهم مضيفتان من الجنسية التايلندية، حيث أسفر الحادث عن وفاة أحد أفراد الطاقم، فيما استقرت الحالة الصحية لبقية المصابين، الذين يتلقون حاليًا الرعاية الطبية اللازمة.


وأعربت الشركة عن بالغ حزنها لهذا الحادث المؤسف، مقدمةً خالص التعازي والمواساة إلى أسرة الفقيد وذويه، ومتمنيةً الشفاء العاجل للمصابين.


وأكدت الملكية الأردنية أنها تتابع تطورات الحادث باهتمام، وبالتنسيق مع الجهات المعنية، وستواصل متابعة أوضاع المصابين وتقديم الدعم اللازم لهم.

 
 


gnews

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