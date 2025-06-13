الملكية الأردنية: تحويل مسار الرحلات إلى الأردن لوجهات بديلة أو تعليقها مؤقتا

الوكيل الإخباري- أعلنت شركة الملكية الأردنية أنه، وبناءً على قرار صادر عن هيئة تنظيم الطيران المدني الأردني، فقد جرى تعليق حركة الملاحة الجوية مؤقتًا، وذلك حتى إشعار آخر.

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وأشارت الشركة إلى أنها حولت مسار الرحلات القادمة إلى الأردن إلى وجهات بديلة أو تعليقها مؤقتًا، وذلك لضمان سلامة العمليات الجوية وتنظيم حركة الطيران في ظل المستجدات الراهنة.



وأهابت الملكية الأردنية بجميع المسافرين بضرورة التحقّق من حالة رحلاتهم وآخر التحديثات من خلال الموقع الإلكتروني وتطبيق الملكية الأردنية.