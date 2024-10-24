الملكية الأردنية تستأنف رحلاتها للعاصمة الليبية طرابلس

وأضاف المجالي في تصريحات صحفية أن الملكية تسير ثلاث رحلات أسبوعيا إلى طرابلس وتأمل مستقبلا بزيادة عدد رحلاتها إلى العاصمة الليبية.
وتخطط الملكية وفقا للمجالي لبدء تسيير رحلات إلى مدينة بنغازي في القريب العاجل وبواقع ثلاث رحلات أسبوعيا أيضا .
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