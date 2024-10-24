الملكية الأردنية تستأنف رحلاتها للعاصمة الليبية طرابلس

الوكيل الإخباري- قال الرئيس التنفيذي لشركة الملكية الأردنية سامر المجالي، إن الشركة استأنفت رحلاتها للعاصمة الليبية طرابلس أمس الأربعاء بعد انقطاع دام لأكثر من عشر سنوات.

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وأضاف المجالي في تصريحات صحفية أن الملكية تسير ثلاث رحلات أسبوعيا إلى طرابلس وتأمل مستقبلا بزيادة عدد رحلاتها إلى العاصمة الليبية.