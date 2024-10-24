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الملكية الأردنية تستأنف رحلاتها للعاصمة الليبية طرابلس

الملكية الأردنية
الملكية الأردنية
الخميس، 24-10-2024 01:06 م

الوكيل الإخباري-   قال الرئيس التنفيذي لشركة الملكية الأردنية سامر المجالي، إن الشركة استأنفت رحلاتها للعاصمة الليبية طرابلس أمس الأربعاء بعد انقطاع دام لأكثر من عشر سنوات.

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وأضاف المجالي في تصريحات صحفية أن الملكية تسير ثلاث رحلات أسبوعيا إلى طرابلس وتأمل مستقبلا بزيادة عدد رحلاتها إلى العاصمة الليبية.


وتخطط الملكية وفقا للمجالي لبدء تسيير رحلات إلى مدينة بنغازي في القريب العاجل وبواقع ثلاث رحلات أسبوعيا أيضا .

 
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