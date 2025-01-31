الملكية الأردنية تسير أولى رحلاتها إلى دمشق بعد توقف 13 عاما

وقالت الملكية الأردنية إن هذه الرحلة تأتي بالتزامن مع قرار وزارة الداخلية السماح للمواطنين الأردنيين بالسفر جوًا من مطارات المملكة الأردنية الهاشمية إلى مطاري دمشق وحلب الدوليين، وذلك اعتبارًا من تاريخ بدء الرحلات الجوية.
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