 
الجمعة 2025-01-31 10:47 ص
 

الملكية الأردنية تسير أولى رحلاتها إلى دمشق بعد توقف 13 عاما

طائرة تابعة لشركة الملكية الأردنية
طائرة تابعة لشركة الملكية الأردنية
الجمعة، 31-01-2025 09:40 ص
الوكيل الإخباري-   سيرت شركة الخطوط الجوية الملكية الأردنية، صباح الجمعة، أولى رحلاتها التجارية إلى مطار دمشق الدولي، بعد توقف دام 13 عامًا.اضافة اعلان


وقالت الملكية الأردنية إن هذه الرحلة تأتي بالتزامن مع قرار وزارة الداخلية السماح للمواطنين الأردنيين بالسفر جوًا من مطارات المملكة الأردنية الهاشمية إلى مطاري دمشق وحلب الدوليين، وذلك اعتبارًا من تاريخ بدء الرحلات الجوية.
 
gnews

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