الثلاثاء 2025-05-06 02:43 م
 

الملكية الأردنية تسير أولى رحلاتها المنتظمة إلى حلب بعد توقف 14 عاما

صورة أرشيفية لمطار حلب الدولي في سوريا. 7 شباط 2023
صورة أرشيفية لمطار حلب الدولي في سوريا. 7 شباط 2023
 
الثلاثاء، 06-05-2025 11:11 ص

الوكيل الإخباري-   تسير الخطوط الجوية الملكية الأردنية، الثلاثاء، أولى رحلاتها المنتظمة من عمّان إلى مطار حلب الدولي، وذلك بعد توقف استمر 14 عامًا.

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وتأتي هذه الخطوة عقب رحلة تجريبية أجرتها الشركة في مارس الماضي لتقييم جاهزية المطار من الناحية الفنية والأمنية، تمهيدًا لاستئناف الرحلات الرسمية.

 

وكانت الملكية الأردنية أول شركة طيران دولية تحط في مطار حلب الدولي من خلال رحلة تجريبية في 23 آذار 2025.

 
gnews

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