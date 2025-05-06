الملكية الأردنية تسير أولى رحلاتها المنتظمة إلى حلب بعد توقف 14 عاما

الوكيل الإخباري- تسير الخطوط الجوية الملكية الأردنية، الثلاثاء، أولى رحلاتها المنتظمة من عمّان إلى مطار حلب الدولي، وذلك بعد توقف استمر 14 عامًا.

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وتأتي هذه الخطوة عقب رحلة تجريبية أجرتها الشركة في مارس الماضي لتقييم جاهزية المطار من الناحية الفنية والأمنية، تمهيدًا لاستئناف الرحلات الرسمية.