الملكية الأردنية تُسيّر رحلة تجريبية إلى مطار حلب الدولي

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الوكيل الإخباري- سيّرت الخطوط الجوية الملكية الأردنية، الأحد، رحلة جوية تجريبية إلى مطار حلب الدولي، استعدادًا لاستئناف رحلاتها إلى حلب بعد توقف دام أربعة عشر عامًا. اضافة اعلان





يأتي ذلك بعد إعادة تأهيل مطار حلب الدولي، وافتتاحه الأسبوع الماضي.



رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم الطيران المدني هيثم مستو، قال إنه سيتم تسيير رحلة جوية "تجريبية" في الأيام المقبلة إلى مطار حلب الدولي لإجراء تقييم شامل قبل البت في قرار تسيير رحلات جوية من الأردن إلى سوريا.



وأضاف مستو، أن الرحلة التجريبية سيرافقها طاقم أردني لإجراء تقييم فني لأمن وسلامة مطار حلب الدولي.



وأوضح مستو أن الخطوط الجوية الملكية الأردنية تقدمت بطلب رسمي لهيئة تنظيم الطيران المدني لتسيير رحلاتها الجوية إلى مطار حلب الدولي، بعد السماح لها سابقًا بتسيير رحلاتها إلى مطار دمشق الدولي.



وأعلنت الهيئة العامة للطيران المدني السوري إعادة تشغيل مطار حلب الدولي أمام حركة الطيران اعتبارًا من 18 آذار الجاري.



وأكدت الهيئة أن مطار حلب الدولي أصبح جاهزًا لاستقبال الرحلات الجوية، بعد استكمال جميع التجهيزات الفنية والإدارية، مرحبة بجميع شركات الطيران الراغبة في تسيير رحلاتها من المطار وإليه.



وكانت هيئة تنظيم الطيران المدني قد سمحت لشركات طيران أردنية بتسيير رحلاتها إلى مطار دمشق الدولي بعد إجراء تقييم شامل لمطار دمشق الدولي والمجال الجوي السوري.