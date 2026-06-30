الملكية الأردنية توضح حول حادث سير حافلة طاقم رحلة نيويورك

الوكيل الإخباري- قالت شركة الخطوط الجوية الملكية الأردنية، إن حافلة نقل طاقم رحلة رقم RJ8261 قد تعرضت لحادث سير فجر اليوم الثلاثاء أثناء نقل أفراد الطاقم من مطار جون إف كينيدي الدولي (JFK) إلى مكان إقامتهم.

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