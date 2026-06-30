الثلاثاء 2026-06-30 12:42 م

الملكية الأردنية توضح حول حادث سير حافلة طاقم رحلة نيويورك

شركة الخطوط الجوية الملكية الأردنية
شركة الخطوط الجوية الملكية الأردنية
 
الثلاثاء، 30-06-2026 11:07 ص

الوكيل الإخباري-    قالت شركة الخطوط الجوية الملكية الأردنية، إن حافلة نقل طاقم رحلة رقم RJ8261 قد تعرضت لحادث سير فجر اليوم الثلاثاء أثناء نقل أفراد الطاقم من مطار جون إف كينيدي الدولي (JFK) إلى مكان إقامتهم.

اضافة اعلان


وأوضحت الملكية الأردنية أن التفاصيل ما تزال غير مكتملة حتى لحظة إصدار هذا البيان، مؤكدة أنها ستتابع تطورات الحادث مع الجهات المعنية.

 
 


gnews

أحدث الأخبار

جانب من الافتتاح

أخبار محلية وزيرة التنمية تفتتح وحدة التدخل المبكر للأطفال في لواء الشوبك

البنك الأهلي الأردني يعلن استكمال تخصيص أول سند استدامة مُصدر محليًا ويستعرض الأثر الاقتصادي والاجتماعي والبيئي للمشاريع المموّلة

أخبار الشركات البنك الأهلي الأردني يعلن استكمال تخصيص أول سند استدامة مُصدر محليًا ويستعرض الأثر الاقتصادي والاجتماعي والبيئي للمشاريع المموّلة

القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية

أخبار محلية هبوط اضطراري لإحدى طائرات سلاح الجو الملكي

علما الولايات المتحدة وإيران

عربي ودولي اجتماعات مرتقبة بين واشنطن وطهران في قطر

غزة

فلسطين 8 شهداء و26 إصابة في قطاع غزة خلال 24 ساعة الماضية

دائرة المكتبة الوطنية

أخبار محلية بدء فعاليات النادي الصيفي للأطفال في المكتبة الوطنية

جانب من مباراة المغرب ضد هولندا

كأس العالم مدرب هولندا: لم نكن خائفين من المغرب ولا أفكر في الاستقالة الآن

جرافة إسرائيلية تهدم منزلا فلسطينيا

فلسطين الاحتلال الإسرائيلي يهدم ملعب مدرسة غربي بيت لحم



 
 






الأكثر مشاهدة

 