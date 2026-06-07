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الملكية الأردنية: جميع رحلات الملكية حسب الجدول المعتاد باستثناء الرحلات إلى العراق

ب
أرشيفية
 
الأحد، 07-06-2026 11:31 م

الوكيل الإخباري- قال الرئيس التنفيذي للملكية الأردنية، سامر المجالي، الأحد، إن جميع رحلات الشركة تسير حسب الجدول المعتاد، باستثناء الرحلات إلى العراق التي تم إلغاؤها حتى إشعار آخر.

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وأضاف المجالي أنه تم إلغاء الرحلة الصباحية للملكية الأردنية إلى سوريا، وفق ما أوردته قناة المملكة.

 

وفي سياق متصل، قال وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة محمد المومني، إن أجواء المملكة الأردنية الهاشمية تعرضت لاختراق مساء الأحد، بعدد من الصواريخ على خلفية تجدد التصعيد في الإقليم.

 
 


gnews

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