الملكية الأردنية: جميع رحلات الملكية حسب الجدول المعتاد باستثناء الرحلات إلى العراق

الوكيل الإخباري- قال الرئيس التنفيذي للملكية الأردنية، سامر المجالي، الأحد، إن جميع رحلات الشركة تسير حسب الجدول المعتاد، باستثناء الرحلات إلى العراق التي تم إلغاؤها حتى إشعار آخر.

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وأضاف المجالي أنه تم إلغاء الرحلة الصباحية للملكية الأردنية إلى سوريا، وفق ما أوردته قناة المملكة.