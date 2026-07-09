الملكية الأردنية : لا تعديل على مواعيد الرحلات الجوية حتى الآن

وقال الرئيس التنفيذي للملكية الأردنية، سامر المجالي ، الخميس، إنه لا يوجد أي تعديل على مواعيد الرحلات الجوية، مؤكدا أن الشركة تضع سلامة المسافرين في مقدمة أولوياتها.
وأضاف المجالي أن الملكية الأردنية تنسق أولا بأول مع الجهات المعنية، بما في ذلك القوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي وسلاح الجو، والحكومة، وهيئة تنظيم الطيران المدني، لمتابعة المستجدات واتخاذ ما يلزم.
وأكد أنه سيتم إبلاغ المسافرين في حال طرأ أي تعديل على الرحلات الجوية، داعيا إلى عدم القلق، ومشيرا إلى أن "الأمور مطمئنة".
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