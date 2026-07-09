الملكية الأردنية : لا تعديل على مواعيد الرحلات الجوية حتى الآن

الوكيل الإخباري- أكدت الملكية الأردنية عدم إجراء أي تعديل على مواعيد رحلاتها الجوية حتى الآن، عقب إطلاق صفارات الإنذار في المملكة على خلفية تعرض الأجواء لاختراق بصواريخ أطلقت من إيران، مشددة على أنها تتابع المستجدات بالتنسيق مع الجهات المعنية.

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وقال الرئيس التنفيذي للملكية الأردنية، سامر المجالي ، الخميس، إنه لا يوجد أي تعديل على مواعيد الرحلات الجوية، مؤكدا أن الشركة تضع سلامة المسافرين في مقدمة أولوياتها.



وأضاف المجالي أن الملكية الأردنية تنسق أولا بأول مع الجهات المعنية، بما في ذلك القوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي وسلاح الجو، والحكومة، وهيئة تنظيم الطيران المدني، لمتابعة المستجدات واتخاذ ما يلزم.