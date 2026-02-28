الملكية الأردنية: لا تغيير على مواعيد الرحلات طالما الأجواء الأردنية مفتوحة

وكانت دول عدة قد أعلنت إغلاق مجالها الجوي، السبت عقب الهجوم الإسرائيلي على إيران، في خطوة تهدف إلى حماية الرحلات المدنية؛ وضمان سلامة حركة الطيران.
أعلنت إسرائيل، السبت، شنها هجوما "وقائيا" ضد إيران، في الوقت الذي أفادت وكالة أنباء فارس الإيرانية بوقوع 3 انفجارات في وسط طهران.
