السبت 2026-02-28 11:47 ص

الملكية الأردنية: لا تغيير على مواعيد الرحلات طالما الأجواء الأردنية مفتوحة

و
أرشيفية
 
السبت، 28-02-2026 10:39 ص

الوكيل الإخباري-   أعلنت شركة الخطوط الجوية الملكية الأردنية، السبت، أنه لا تغيير على مواعيد رحلاتها.

وقالت الشركة إنه لا إلغاء للرحلات طالما الأجواء الأردنية مفتوحة وفق ما أوردته قناة المملكة.


وكانت دول عدة قد أعلنت إغلاق مجالها الجوي، السبت عقب الهجوم الإسرائيلي على إيران، في خطوة تهدف إلى حماية الرحلات المدنية؛ وضمان سلامة حركة الطيران.


أعلنت إسرائيل، السبت، شنها هجوما "وقائيا" ضد إيران، في الوقت الذي أفادت وكالة أنباء فارس الإيرانية بوقوع 3 انفجارات في وسط طهران.

 
 


