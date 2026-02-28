الملكية الأردنية: لا تغيير على مواعيد الرحلات طالما الأجواء الأردنية مفتوحة

الوكيل الإخباري- أعلنت شركة الخطوط الجوية الملكية الأردنية، السبت، أنه لا تغيير على مواعيد رحلاتها.

وقالت الشركة إنه لا إلغاء للرحلات طالما الأجواء الأردنية مفتوحة وفق ما أوردته قناة المملكة.



وكانت دول عدة قد أعلنت إغلاق مجالها الجوي، السبت عقب الهجوم الإسرائيلي على إيران، في خطوة تهدف إلى حماية الرحلات المدنية؛ وضمان سلامة حركة الطيران.