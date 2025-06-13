الملكية الأردنية: معظم الرحلات التي تم تحويل مسارها عادت إلى عمان

الوكيل الإخباري- أكدت شركة الملكية الأردنية للطيران، أن معظم الرحلات التي كانت متجهة إلى عمان وتم تحويل مسارها عادت إلى عمان، مشيرة إلى عدم وجود رحلات للملكية من عمان.

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وأوضحت، أن معظم رحلات الملكية المجدولة مسبقًا والمتجهة للأردن استأنفت مسارها إلى عمّان، مشيرة إلى وجود طائرتين ستقلعان صباح يوم غد باتجاه عمان.



وكانت الشركة أعلنت بأنه تم تحويل مسار الرحلات القادمة إلى الأردن إلى وجهات بديلة أو تعليقها مؤقتًا، وذلك لضمان سلامة العمليات الجوية وتنظيم حركة الطيران في ظل المستجدات الراهنة.

وأهابت الملكية الأردنية بجميع المسافرين التحقّق من حالة رحلاتهم وآخر التحديثات من خلال الموقع الإلكتروني وتطبيق الملكية الأردنية.