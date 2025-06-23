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الملكية: الرحلات الجوية تسير بانتظام للوجهات التي لم تغلق مجالها الجوي

الملكية: الرحلات الجوية تسير بانتظام للوجهات التي لم تغلق مجالها الجوي
الملكية الأردنية
 
الإثنين، 23-06-2025 10:51 م

الوكيل الإخباري-   أكدت شركة الخطوط الجوية الملكية الأردنية أن رحلاتها تسير بانتظام للوجهات التي لم تغلق مجالها الجوي.

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وقالت إن عددا من الرحلات ألغيت بسبب إغلاق المجالي الجوي لبعض الدول في المنطقة.


ودعت الشركة المسافرين إلى التحقق من حالة رحلاتهم وآخر التحديثات من خلال الموقع الإلكتروني وتطبيق الملكية.

 
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