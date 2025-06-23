الملكية: الرحلات الجوية تسير بانتظام للوجهات التي لم تغلق مجالها الجوي

وقالت إن عددا من الرحلات ألغيت بسبب إغلاق المجالي الجوي لبعض الدول في المنطقة.
ودعت الشركة المسافرين إلى التحقق من حالة رحلاتهم وآخر التحديثات من خلال الموقع الإلكتروني وتطبيق الملكية.
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