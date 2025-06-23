الملكية: الرحلات الجوية تسير بانتظام للوجهات التي لم تغلق مجالها الجوي

الوكيل الإخباري- أكدت شركة الخطوط الجوية الملكية الأردنية أن رحلاتها تسير بانتظام للوجهات التي لم تغلق مجالها الجوي.

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وقالت إن عددا من الرحلات ألغيت بسبب إغلاق المجالي الجوي لبعض الدول في المنطقة.