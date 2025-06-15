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الملكية: تحويل مسارات طائرات قادمة إلى الأردن لوجهات بديلة

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أرشيفية
 
الأحد، 15-06-2025 01:03 ص
الوكيل الإخباري- أعلنت شركة الخطوط الجوية الملكية الأردنية عن تحويل مسار الطائرات القادمة إلى الأردن إلى وجهات بديلة، بعد تعليق حركة الطيران المدني في أجواء المملكة من قبل هيئة تنظيم الطيران المدني.اضافة اعلان


وأشارت إلى أن تحويل مسار الرحلات القادمة إلى الأردن جاء لضمان سلامة العمليات الجوية والمسافرين.

وأكدت الملكية حرصها الكامل على سلامة الركاب واستمرار تقديم أفضل الخدمات الممكنة في ظل هذه الظروف، داعية المسافرين إلى التحقّق من حالة رحلاتهم وآخر التحديثات من خلال الموقع الإلكتروني وتطبيق الملكية الأردنية.
 
gnews

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