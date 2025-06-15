الملكية: تحويل مسارات طائرات قادمة إلى الأردن لوجهات بديلة

وأشارت إلى أن تحويل مسار الرحلات القادمة إلى الأردن جاء لضمان سلامة العمليات الجوية والمسافرين.
وأكدت الملكية حرصها الكامل على سلامة الركاب واستمرار تقديم أفضل الخدمات الممكنة في ظل هذه الظروف، داعية المسافرين إلى التحقّق من حالة رحلاتهم وآخر التحديثات من خلال الموقع الإلكتروني وتطبيق الملكية الأردنية.
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