الملكية تدعو مسافريها إلى التحقق من مواعيد رحلاتهم

10:50 م

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الوكيل الإخباري- دعت شركة الخطوط الجوية الملكية الأردنية مسافريها إلى التحقق من مواعيد رحلاتهم عبر الموقع الإلكتروني للشركة www.rj.com أو من خلال تطبيق الهواتف الذكية. اضافة اعلان





وجاء الإعلان استجابةً لقرار هيئة تنظيم الطيران المدني الأردني بشأن استئناف استخدام الأجواء الأردنية بعد تعليقها مؤقتاً كإجراء احترازي لضمان السلامة العامة.



وأكدت الشركة حرصها الدائم على توفير أقصى درجات الأمان والراحة للمسافرين، داعية جميع المسافرين الذين تأثرت رحلاتهم بسبب قرار الإغلاق في عمان إلى العودة إلى مطار الملكة علياء الدولي لاستكمال إجراءات سفرهم، كما ويمكنهم أيضاً التواصل مع مركز الاتصال التابع للملكية الأردنية للحصول على أي استفسارات إضافية وأحدث المعلومات المتعلقة بمواعيد رحلاتهم.