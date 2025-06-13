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الملكية: رحلات يوم غد من الثامنة وفق مواعيدها ما لم تطرأ أية مستجدات تستدعي التأجيل

الملكية: رحلات يوم غد من الثامنة وفق مواعيدها ما لم تطرأ أية مستجدات تستدعي التأجيل
الملكية الأردنية
 
الجمعة، 13-06-2025 11:19 م

الوكيل الإخباري-    أكدت شركة الملكية الأردنية أن جميع رحلاتها المجدولة اعتباراً من الساعة الثامنة صباح يوم غد ستسير كما هو مخطط لها دون أي تعديل، ما لم تطرأ أية مستجدات إقليمية.

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ودعت الشركة في بيان لها مساء اليوم، المسافرين إلى التوجه إلى المطار وإتمام إجراءات السفر في المواعيد المحددة.


كما دعت الشركة المسافرين لمتابعة موقعها الإلكتروني للاطلاع على آخر المستجدات المتعلقة بحركة رحلاتها.

 
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