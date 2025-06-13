الملكية: رحلات يوم غد من الثامنة وفق مواعيدها ما لم تطرأ أية مستجدات تستدعي التأجيل

ودعت الشركة في بيان لها مساء اليوم، المسافرين إلى التوجه إلى المطار وإتمام إجراءات السفر في المواعيد المحددة.
كما دعت الشركة المسافرين لمتابعة موقعها الإلكتروني للاطلاع على آخر المستجدات المتعلقة بحركة رحلاتها.
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