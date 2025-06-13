الملكية: رحلات يوم غد من الثامنة وفق مواعيدها ما لم تطرأ أية مستجدات تستدعي التأجيل

الوكيل الإخباري- أكدت شركة الملكية الأردنية أن جميع رحلاتها المجدولة اعتباراً من الساعة الثامنة صباح يوم غد ستسير كما هو مخطط لها دون أي تعديل، ما لم تطرأ أية مستجدات إقليمية.

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ودعت الشركة في بيان لها مساء اليوم، المسافرين إلى التوجه إلى المطار وإتمام إجراءات السفر في المواعيد المحددة.