الأحد 2025-11-30 06:44 م

الملكية لشؤون القدس تعقد لقاء في جرش

الملكية لشؤون القدس تعقد لقاء في جرش
الملكية لشؤون القدس تعقد لقاء في جرش
الأحد، 30-11-2025 06:28 م
الوكيل الإخباري-  عقدت اللجنة الملكية لشؤون القدس اليوم الأحد، لقاء في مبنى محافظة جرش بعنوان: "أخبار وقائع القدس".اضافة اعلان


وعرض المدير الإداري للجنة الملكية لشؤون القدس حسام نصار، خلال اللقاء فيلما قصيرا يوثق مسيرة الوصاية الهاشمية ودور اللجنة في نشر الوعي حول القدس، مشيرا إلى إنجازات اللجنة التي تضم نحو 70 إصدارا، إضافة إلى مكتبة رقمية على موقعها الإلكتروني تحتوي على حوالي 5000 عنوان يتعلق بالقدس والقضية الفلسطينية.

وقدمت مدير العلاقات والإعلان في اللجنة الدكتورة سوسن الكيلاني، عرضا بعنوان "القدس في الضمير"، تناولت فيه دور الهاشميين في إعمار القدس ودعم صمود أهلها، مؤكدة أهمية تعزيز وعي الأجيال بالقضية وترسيخ مفاهيمها وتاريخها.

من جهته أكد محافظ جرش الدكتور مالك خريسات، مكانة القدس في الوجدان العربي والإسلامي، مشيرا إلى أن الوصاية الهاشمية تشكل حصنا صادقا لحماية المقدسات في ظل محاولات التهويد وطمس الهوية.

وأشاد بجهود جلالة الملك عبدالله الثاني في الدفاع عن مدينة القدس في مختلف المحافل الدولية، داعيا إلى تعزيز الوعي ونشر المعرفة ومواجهة محاولات تغيير هوية المدينة.

من جهته، أكد النائب حمزة الحوامدة، أن القدس قضية قومية تمثل جزءا أصيلا من الهوية الأردنية.

بدوره، استعرض رئيس لجنة بلدية جرش محمد بني ياسين، أثر سنوات إقامته في القدس في تكوين وعيه بمكانتها، مشيدا بمواقف جلالة الملك، في الدفاع عن القدس والضفة الغربية.

وأكد مدير تربية جرش الدكتور وائل العزام دور وزارة التربية والتعليم في ترسيخ ثقافة القدس في نفوس الطلبة من خلال المناهج والأنشطة والمحاضرات المدرسية.
 
 


gnews

أحدث الأخبار

الملكية لشؤون القدس تعقد لقاء في جرش

أخبار محلية الملكية لشؤون القدس تعقد لقاء في جرش

“المالية النيابية” تناقش موازنة وزارة الاستثمار لعام 2026

شؤون برلمانية “المالية النيابية” تناقش موازنة وزارة الاستثمار لعام 2026

نقيب أصحاب مكاتب استقدام الخادمات: المجموعة الجرمية ألحقت ضرراً كبيراً بنا

خاص بالوكيل نقيب أصحاب مكاتب استقدام الخادمات: المجموعة الجرمية ألحقت ضرراً كبيراً بنا

وزير الصحة: ماضون في تحديث القطاع الصحي وفق المعايير الدولية

أخبار محلية وزير الصحة: ماضون في تحديث القطاع الصحي وفق المعايير الدولية

مجموعة CFI تعزّز مبادراتها التعليمية بتنظيم 11 ندوة إقليمية مباشرة في يوم واحد

أخبار الشركات مجموعة CFI تعزّز مبادراتها التعليمية بتنظيم 11 ندوة إقليمية مباشرة في يوم واحد

الإحصاءات: انخفاض البطالة لإجمالي السكان إلى 16.2% في الربع الثالث 2025

أخبار محلية الإحصاءات: انخفاض البطالة لإجمالي السكان إلى 16.2% في الربع الثالث 2025

حزن يخيم على الوسط الإعلامي برحيل الزميل عبدالرزاق أبو هزيم

نعـي فـاضل حزن يخيم على الوسط الإعلامي برحيل الزميل عبدالرزاق أبو هزيم

مصر .. سحب منتجات مياه من الأسواق وسط ضجة بسبب فيديو أثار القلق

عربي ودولي تحقيقات موسعة وسحب منتجات مياه غير مرخّصة من الأسواق المصرية



 
 





الأكثر مشاهدة