الملك: إجراءات إسرائيل غير الشرعية تقوض جهود التهدئة وتفاقم الصراع

وتطرق الاجتماع إلى التطورات الخطيرة في الضفة الغربية، إذ أكد جلالته أن الإجراءات الإسرائيلية غير الشرعية التي تسعى لترسيخ الاستيطان وفرض السيادة على الأراضي تقوض جهود التهدئة وتنذر بتفاقم الصراع.
وتناولت النقاشات دور المملكة المتحدة في جهود استعادة الاستقرار بالإقليم، فضلا عن التطورات في القدس، وغزة، وسوريا، وإيران.
-
أخبار متعلقة
-
حملة تبرع بالدم في إربد غدا
-
وزير العمل يبحث زيادة الاستفادة من الكفاءات الأردنية في السوق القطري
-
محافظ الزرقاء يؤكد ضرورة التزام التجار بسلامة الغذاء وجودته
-
الشواربة يوجه برفع الجاهزية وزيادة إنتاج اللحوم والدواجن استعدادا لشهر رمضان
-
إطلاق مسابقة "مقرئ الطلبة الوافدين" لتلاوة القرآن
-
الشواربة يتفقد دائرة الرقابة الصحية والمهنية
-
15 مليون دينار موازنة بلدية مادبا بدون عجز
-
الأمن العام يحتفل بيوم الوفاء للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدامى في أقاليم المملكة