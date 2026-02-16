الإثنين 2026-02-16 06:13 م

الملك: إجراءات إسرائيل غير الشرعية تقوض جهود التهدئة وتفاقم الصراع

الإثنين، 16-02-2026 04:17 م

الوكيل الإخباري- اجتمع جلالة الملك عبدﷲ الثاني، الاثنين، بمسؤولين بريطانيين سابقين وأعضاء في البرلمان البريطاني، لبحث أبرز المستجدات في المنطقة.

وتطرق الاجتماع إلى التطورات الخطيرة في الضفة الغربية، إذ أكد جلالته أن الإجراءات الإسرائيلية غير الشرعية التي تسعى لترسيخ الاستيطان وفرض السيادة على الأراضي تقوض جهود التهدئة وتنذر بتفاقم الصراع.


وتناولت النقاشات دور المملكة المتحدة في جهود استعادة الاستقرار بالإقليم، فضلا عن التطورات في القدس، وغزة، وسوريا، وإيران.

 
 


