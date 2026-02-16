الملك: إجراءات إسرائيل غير الشرعية تقوض جهود التهدئة وتفاقم الصراع

الوكيل الإخباري- اجتمع جلالة الملك عبدﷲ الثاني، الاثنين، بمسؤولين بريطانيين سابقين وأعضاء في البرلمان البريطاني، لبحث أبرز المستجدات في المنطقة.

اضافة اعلان



وتطرق الاجتماع إلى التطورات الخطيرة في الضفة الغربية، إذ أكد جلالته أن الإجراءات الإسرائيلية غير الشرعية التي تسعى لترسيخ الاستيطان وفرض السيادة على الأراضي تقوض جهود التهدئة وتنذر بتفاقم الصراع.