الملك: إربد أرض الخير

وأشاد جلالة الملك عبدﷲ الثاني، بدور المعرض في مساعدة المزارعين على تسويق منتجاتهم على مدار العام، وواصفا إربد بأنها "أرض الخير".
وأعرب جلالة الملك عن سعادته بوجوده في إربد التي تشهد تطورا وتوسعا، مؤكدا ضرورة تطوير البنية التحتية والطرق فيها لتكون بالمستوى المطلوب.
وأشار جلالته إلى أهمية الحفاظ على نظافة الأماكن العامة والسياحية؛ الأمر الذي يعكس الصورة الحضارية للأردن.
