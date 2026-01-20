الملك: إربد أرض الخير

الوكيل الإخباري- افتتح جلالة الملك عبدﷲ الثاني، الثلاثاء، في مدينة إربد، المعرض الدائم للمنتجات الزراعية والريفية بالمحافظة.

اضافة اعلان



وأشاد جلالة الملك عبدﷲ الثاني، بدور المعرض في مساعدة المزارعين على تسويق منتجاتهم على مدار العام، وواصفا إربد بأنها "أرض الخير".



وأعرب جلالة الملك عن سعادته بوجوده في إربد التي تشهد تطورا وتوسعا، مؤكدا ضرورة تطوير البنية التحتية والطرق فيها لتكون بالمستوى المطلوب.