الملك: الأردن اليوم أقوى

الوكيل الإخباري- أكد جلالة الملك عبدالله الثاني أن الأردن اليوم أقوى.

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كما أكد جلالته ضرورة أن يعمل الجميع يدا واحدة بصدق وأمانة وإخلاص لمصلحة الوطن وشعبه، وذلك خلال اجتماعه بمسؤولين معنيين بالعملية الانتخابية، بحضور سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد.



وشدد جلالته على أهمية أن تكون أولويات الأحزاب وطنية وأن تعمل بعيدا عن أي مصالح أخرى، مؤكدا ضرورة أن تقدم الأحزاب برامج واقعية وقوية ومسؤولة تتفاعل من خلالها مع المجتمع.