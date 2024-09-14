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الملك: الأردن اليوم أقوى

جلالة الملك عبدالله الثاني
الملك عبدالله الثاني
السبت، 14-09-2024 04:46 م

الوكيل الإخباري-    أكد جلالة الملك عبدالله الثاني أن الأردن اليوم أقوى.

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كما أكد جلالته ضرورة أن يعمل الجميع يدا واحدة بصدق وأمانة وإخلاص لمصلحة الوطن وشعبه، وذلك خلال اجتماعه بمسؤولين معنيين بالعملية الانتخابية، بحضور سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد.


وشدد جلالته على أهمية أن تكون أولويات الأحزاب وطنية وأن تعمل بعيدا عن أي مصالح أخرى، مؤكدا ضرورة أن تقدم الأحزاب برامج واقعية وقوية ومسؤولة تتفاعل من خلالها مع المجتمع.


وأشاد جلالة الملك بجهود “المستقلة للانتخاب” والأمن العام والكوادر الحكومية.

 
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