الجمعة 2025-06-13 05:55 م
 

الملك: الأردن لن يكون ساحة حرب لأي صراع

جلالة الملك عبدالله الثاني
الملك عبدالله الثاني
 
الجمعة، 13-06-2025 03:43 م

الوكيل الإخباري-   أكد جلالة الملك عبدالله الثاني، خلال اتصال هاتفي تلقاه من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ضرورة التحرك الفوري والعاجل لوقف التصعيد الخطير الدائر في المنطقة.

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وشدد جلالته أن الأردن لن يكون ساحة حرب لأي صراع، ولن يسمح بتهديد أمنه واستقراره وسلامة مواطنيه.

 
gnews

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