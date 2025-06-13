الملك: الأردن لن يكون ساحة حرب لأي صراع

الوكيل الإخباري- أكد جلالة الملك عبدالله الثاني، خلال اتصال هاتفي تلقاه من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ضرورة التحرك الفوري والعاجل لوقف التصعيد الخطير الدائر في المنطقة.

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