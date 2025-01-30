الملك: الأردن والاتحاد الأوروبي حققا إنجازا جديدا بإطلاق شراكة استراتيجية شاملة

وأضاف جلالته خلال منشور عبر منصة إكس،" ممتن لرئيس البرلمان الأوروبي ميتسولا، ورئيس المجلس كوستا، ورئيسة المفوضية فون دير لاين. وسنواصل العمل معكم سعياً لتحقيق الاستقرار الإقليمي".
-
أخبار متعلقة
-
الطاقة النيابية تبحث ملاحظات بشأن أسطوانات الغاز وإنتاج الإسفلت
-
الملك يبحث هاتفيا مع رئيس الوزراء الإسباني التطورات الإقليمية
-
تربية عجلون تحتفل بعيد ميلاد الملك
-
السماح للأردنيين بالسفر جوا إلى سوريا
-
بيان صادر عن مديرية الأمن العام
-
اعلان صادر عن إدارة ترخيص السواقين والمركبات
-
الملك يعود إلى أرض الوطن
-
حملة لتعبيد وإنارة ساحات المساجد في لواء الكورة