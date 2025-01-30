 
الخميس 2025-01-30 12:35 ص
 

الملك: الأردن والاتحاد الأوروبي حققا إنجازا جديدا بإطلاق شراكة استراتيجية شاملة

جلالة الملك عبدالله الثاني
جلالة الملك عبدالله الثاني
الخميس، 30-01-2025 12:23 ص
الوكيل الإخباري-   قال جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين، الخميس، إن الأردن والاتحاد الأوروبي سجلا علامة فارقة جديدة من خلال إطلاق شراكة استراتيجية وشاملة.اضافة اعلان


وأضاف جلالته خلال منشور عبر منصة إكس،" ممتن لرئيس البرلمان الأوروبي ميتسولا، ورئيس المجلس كوستا، ورئيسة المفوضية فون دير لاين. وسنواصل العمل معكم سعياً لتحقيق الاستقرار الإقليمي".
 
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