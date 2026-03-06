السبت 2026-03-07 12:37 ص

الملك: الأردن يتخذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على أمنه وسيادته وسلامة مواطنيه

جلالة الملك عبدﷲ الثاني
 
الجمعة، 06-03-2026 11:22 م

الوكيل الإخباري- أكد جلالة الملك عبدﷲ الثاني ضرورة تكثيف الجهود الدولية للتوصل إلى تهدئة شاملة تعيد للمنطقة استقرارها، خلال اتصال هاتفي تلقاه من رئيس كولومبيا غوستافو بيترو، الجمعة.

وأدان جلالته الاعتداءات التي استهدفت الأردن ودولا في المنطقة، مشددا على مواصلة المملكة اتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على أمنها وسيادتها وسلامة مواطنيها.


ونبه جلالة الملك إلى ضرورة ألا تشكل التطورات الحالية ذريعة لفرض واقع جديد في الضفة الغربية والقدس وغزة.

 
 


الأكثر مشاهدة