الملك: الأردن يتخذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على أمنه وسيادته وسلامة مواطنيه

وأدان جلالته الاعتداءات التي استهدفت الأردن ودولا في المنطقة، مشددا على مواصلة المملكة اتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على أمنها وسيادتها وسلامة مواطنيها.
ونبه جلالة الملك إلى ضرورة ألا تشكل التطورات الحالية ذريعة لفرض واقع جديد في الضفة الغربية والقدس وغزة.
