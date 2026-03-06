الملك: الأردن يتخذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على أمنه وسيادته وسلامة مواطنيه

الوكيل الإخباري- أكد جلالة الملك عبدﷲ الثاني ضرورة تكثيف الجهود الدولية للتوصل إلى تهدئة شاملة تعيد للمنطقة استقرارها، خلال اتصال هاتفي تلقاه من رئيس كولومبيا غوستافو بيترو، الجمعة.

اضافة اعلان



وأدان جلالته الاعتداءات التي استهدفت الأردن ودولا في المنطقة، مشددا على مواصلة المملكة اتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على أمنها وسيادتها وسلامة مواطنيها.