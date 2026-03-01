الملك: الأردن يواصل العمل مع الأشقاء والشركاء للتوصل إلى تهدئة شاملة

وأكد جلالته أن الاعتداءات الإيرانية على المملكة وعدد من الدول العربية تمثل خرقا للقوانين والمواثيق الدولية.
وأشار جلالة الملك إلى أن الأردن يواصل العمل مع الأشقاء والشركاء للتوصل إلى تهدئة شاملة.
ويتلقى جلالة الملك منذ السبت، سلسلة من الاتصالات من عدد من قادة الدول الشقيقة والصديقة، يناقش خلالها آخر المستجدات في المنطقة.
