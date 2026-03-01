الأحد 2026-03-01 11:47 م

الملك: الأردن يواصل العمل مع الأشقاء والشركاء للتوصل إلى تهدئة شاملة

جلالة الملك عبد الله الثاني
الملك عبدﷲ الثاني
 
الأحد، 01-03-2026 10:44 م

الوكيل الإخباري-   تلقى جلالة الملك عبدﷲ الثاني اتصالا هاتفيا، الأحد، من الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون، لبحث تداعيات التصعيد على أمن المنطقة واستقرارها.

اضافة اعلان


وأكد جلالته أن الاعتداءات الإيرانية على المملكة وعدد من الدول العربية تمثل خرقا للقوانين والمواثيق الدولية.


وأشار جلالة الملك إلى أن الأردن يواصل العمل مع الأشقاء والشركاء للتوصل إلى تهدئة شاملة.


ويتلقى جلالة الملك منذ السبت، سلسلة من الاتصالات من عدد من قادة الدول الشقيقة والصديقة، يناقش خلالها آخر المستجدات في المنطقة.

 
 


gnews

أحدث الأخبار

وزارة التربية والتعليم

خاص بالوكيل التربية لـ "الوكيل" : لا تعطيل لدوام المدارس الاثنين

أعلام فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة.

عربي ودولي بيان مشترك لبرلين وباريس ولندن: مستعدون لتدمير القدرات العسكرية الإيرانية

الإمارات: أنهينا ما تبقّى من فرق مكافحة الإرهاب في اليمن بمحض إرادتنا

عربي ودولي الإمارات تغلق سفارتها في طهران وتسحب السفير

مديرية الأمن العام

أخبار محلية الامن العام ينفي سقوط شظايا مشتعلة على منزل بالزرقاء

مقر البنتاغون

عربي ودولي البنتاغون يعلن تدمير مقر قيادة الحرس الثوري الإيراني

ز

شؤون برلمانية مصدر نيابي يرجح مناقشة مجلس النواب معدل قانون الضمان الأربعاء المقبل

الأمير محمد بن سلمان

عربي ودولي ولي العهد السعودي يعطي الضوء الأخضر للجيش للرد على هجمات إيران

جلالة الملك عبد الله الثاني

أخبار محلية الملك: الأردن يواصل العمل مع الأشقاء والشركاء للتوصل إلى تهدئة شاملة



 






الأكثر مشاهدة