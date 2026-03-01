الملك: الأردن يواصل العمل مع الأشقاء والشركاء للتوصل إلى تهدئة شاملة

الوكيل الإخباري- تلقى جلالة الملك عبدﷲ الثاني اتصالا هاتفيا، الأحد، من الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون، لبحث تداعيات التصعيد على أمن المنطقة واستقرارها.

وأكد جلالته أن الاعتداءات الإيرانية على المملكة وعدد من الدول العربية تمثل خرقا للقوانين والمواثيق الدولية.



وأشار جلالة الملك إلى أن الأردن يواصل العمل مع الأشقاء والشركاء للتوصل إلى تهدئة شاملة.