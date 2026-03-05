الملك: الاعتداءات الإيرانية على المملكة وعدد من دول المنطقة انتهاك لسيادة الدول

الوكيل الإخباري- أكد جلالة الملك عبدﷲ الثاني، خلال اتصال هاتفي تلقاه من جلالة الملك فيليب، ملك مملكة بلجيكا، الخميس، ضرورة تكثيف الجهود الدولية للتوصل إلى تهدئة شاملة في المنطقة.

ولفت جلالته إلى أن الاعتداءات الإيرانية على المملكة وعدد من دول المنطقة هو انتهاك لسيادة الدول وتصعيد خطير ينذر بتوسع دائرة الصراع.