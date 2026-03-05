الملك: الاعتداءات الإيرانية على المملكة وعدد من دول المنطقة انتهاك لسيادة الدول

ولفت جلالته إلى أن الاعتداءات الإيرانية على المملكة وعدد من دول المنطقة هو انتهاك لسيادة الدول وتصعيد خطير ينذر بتوسع دائرة الصراع.
وجدد جلالة الملك التأكيد على ضرورة حل الصراعات بالطرق الدبلوماسية، مؤكدا أن أولوية الأردن حماية مواطنيه وأمنه واستقراره.
