الخميس 2026-03-05 06:23 م

الملك: الاعتداءات الإيرانية على المملكة وعدد من دول المنطقة انتهاك لسيادة الدول

ت
جلالة الملك عبدﷲ الثاني
 
الخميس، 05-03-2026 06:10 م

الوكيل الإخباري- أكد جلالة الملك عبدﷲ الثاني، خلال اتصال هاتفي تلقاه من جلالة الملك فيليب، ملك مملكة بلجيكا، الخميس، ضرورة تكثيف الجهود الدولية للتوصل إلى تهدئة شاملة في المنطقة.

اضافة اعلان


ولفت جلالته إلى أن الاعتداءات الإيرانية على المملكة وعدد من دول المنطقة هو انتهاك لسيادة الدول وتصعيد خطير ينذر بتوسع دائرة الصراع.


وجدد جلالة الملك التأكيد على ضرورة حل الصراعات بالطرق الدبلوماسية، مؤكدا أن أولوية الأردن حماية مواطنيه وأمنه واستقراره.

 
 


gnews

أحدث الأخبار

ت

أخبار محلية الملك: الاعتداءات الإيرانية على المملكة وعدد من دول المنطقة انتهاك لسيادة الدول

ت

أخبار محلية ماذا قال الحنيطي لكبار ضباط القوات المسلحة الأردنية؟

و

أخبار الشركات بنك الإسكان ينظم إفطاراً في متحف الأطفال ضمن نشاطات برنامج "إمكان الإسكان"

ا

اقتصاد محلي عاجل انخفاض مفاجئ على أسعار الذهب بالتسعيرة الثانية في الأردن

و

عربي ودولي دخان يتصاعد فوق شمال الرياض

ع

أخبار محلية التعليم العالي: 747 ألفاً استفادوا من صندوق دعم الطالب الجامعي

ة

أخبار محلية أم الجمال تنضم إلى شبكة الأغذية والزراعة التابعة لـ"الفاو"

ت

أخبار محلية السفيرة رولان محمود سماره تقدم أوراق اعتمداها إلى الرئيس الكيني



 






الأكثر مشاهدة