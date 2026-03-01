الأحد 2026-03-01 05:39 م

الملك: الاعتداء على الأردن وعدد من الدول العربية ينذر بتوسيع دائرة الصراع

ة
أرشيفية
 
الأحد، 01-03-2026 04:10 م

الوكيل الإخباري- بحث جلالة الملك عبدالله الثاني وجلالة السلطان هيثم بن طارق، سلطان عُمان، سبل خفض التصعيد الدائر في المنطقة، خلال اتصال هاتفي، اليوم الأحد.

اضافة اعلان


وشدد جلالته على أن الاعتداء الإيراني على أراضي المملكة وسلطنة عُمان وعدد من الدول العربية ينذر بتوسيع دائرة الصراع.


وأعرب جلالة الملك عن تقديره للجهود التي بذلتها الشقيقة عُمان لإيجاد حل دبلوماسي للأزمة في سبيل الحفاظ على أمن المنطقة واستقرارها.

 
 


gnews

أحدث الأخبار

و

عربي ودولي الحرس الثوري الإيراني: استهداف حاملة الطائرات الأمريكية "أبراهام لينكولن" بأربعة صواريخ باليستية

و

أخبار محلية عاجل إدارة الأزمات: الرشقات الصاروخية في التصعيد الحالي أعنف من حرب الـ12 يوما

ز

أخبار محلية "هيئة الطاقة": 1006 طلبات للحصول على تراخيص خلال كانون الثاني

ت

شؤون برلمانية المصري: قرار الاحتلال بقطع الغاز يتطلب موقفاً وطنياً حازماً وتسريع البدائل الاستراتيجية

ت

أخبار محلية بيان صادر عن مديرية الأمن العام

ت

أخبار الشركات الأردنية للطيران: استمرار تشغيل الرحلات المجدولة دون أي إلغاء

ن

شؤون برلمانية الخشمان: الأردن ليس ساحة حرب ولن يكون منصة لأحد

ة

أخبار محلية الملك: الاعتداء على الأردن وعدد من الدول العربية ينذر بتوسيع دائرة الصراع



 






الأكثر مشاهدة