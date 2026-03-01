الملك: الاعتداء على الأردن وعدد من الدول العربية ينذر بتوسيع دائرة الصراع

الوكيل الإخباري- بحث جلالة الملك عبدالله الثاني وجلالة السلطان هيثم بن طارق، سلطان عُمان، سبل خفض التصعيد الدائر في المنطقة، خلال اتصال هاتفي، اليوم الأحد.

وشدد جلالته على أن الاعتداء الإيراني على أراضي المملكة وسلطنة عُمان وعدد من الدول العربية ينذر بتوسيع دائرة الصراع.