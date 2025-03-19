الملك: الانتهاكات التي تتعرض لها المقدسات في القدس تزيد من حدة التوتر

وأضاف جلالة الملك خلال تصريحات مشتركة مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أن تهجير الفلسطينيين في الضفة الغربية وغزة يهدد بتوسع الصراع وزيادة عدم الاستقرار في المنطقة.
وأشار إلى أن استئناف إسرائيل لهجماتها على غزة يعد خطوة بالغة الخطورة تضيف مزيدا من الدمار إلى الوضع الإنساني الحالي المتردي.
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