 
الأربعاء 2025-03-19 02:13 م
 

الملك: الانتهاكات التي تتعرض لها المقدسات في القدس تزيد من حدة التوتر

جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين
جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين
 
الأربعاء، 19-03-2025 02:09 م
الوكيل الإخباري-   قال جلالة الملك عبدالله الثاني، الأربعاء، إنّ الانتهاكات التي تتعرض لها المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس تزيد من حدة التوتر ويجب أن تتوقف فورا.اضافة اعلان


وأضاف جلالة الملك خلال تصريحات مشتركة مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أن تهجير الفلسطينيين في الضفة الغربية وغزة يهدد بتوسع الصراع وزيادة عدم الاستقرار في المنطقة.

وأشار إلى أن استئناف إسرائيل لهجماتها على غزة يعد خطوة بالغة الخطورة تضيف مزيدا من الدمار إلى الوضع الإنساني الحالي المتردي.
 
 
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