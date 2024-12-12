الملك: الخطوة الأولى لتحقيق تهدئة شاملة بالمنطقة هي وقف الحرب على غزة

وبين الملك في اللقاء، الذي عقد بالعقبة الخميس، أن تحقيق هذه الخطوة يستدعي تحركا دوليا فوريا وجادا.
وتطرق اللقاء إلى المساعي المبذولة لتعزيز الاستجابة الإنسانية في غزة.
وعلى صعيد التطورات في سوريا، جدد الملك التأكيد على احترام الأردن لخيارات الشعب السوري، والحفاظ في الوقت ذاته على أمن سوريا وسلامة مواطنيها.
وفي معرض الحديث عن الأوضاع بالضفة الغربية، حذر الملك من خطورة الإجراءات الإسرائيلية أحادية الجانب، والاعتداءات المستمرة على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس.
وجدد الملك التأكيد على أن حل الدولتين هو السبيل الوحيد لتحقيق السلام العادل والشامل، ومنع انجرار المنطقة نحو المزيد من الصراعات، مشددا على الدور المحوري للولايات المتحدة في استعادة الاستقرار بالإقليم.
وحضر اللقاء نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، ومدير مكتب الملك، المهندس علاء البطاينة، والسفيرة الأمريكية لدى الأردن يائل لمبرت.
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