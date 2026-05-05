الثلاثاء 2026-05-05 09:36 م

الملك: الزرقاء "مدينة العسكر" وأهلها يجسدون قيم النخوة والتضحية وحب الوطن

الثلاثاء، 05-05-2026 07:30 م

الوكيل الإخباري-   تحدث جلالة الملك عبدﷲ الثاني، اليوم الثلاثاء، خلال لقاء تواصلي في محافظة الزرقاء، عن رمزية مدينة الزرقاء بوصفها "مدينة العسكر"، مبينا أن دورها معروف في تاريخ القوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي، وأن أهلها يجسدون قيم النخوة والتضحية وحب الوطن.

ولفت جلالة الملك، لدى لقائه مع وجهاء وممثلين عن أهالي محافظة الزرقاء في الجامعة الهاشمية، إلى أهمية المدينة الصناعية كإحدى أكبر المدن الصناعية في المملكة، مشددا جلالته على ضرورة تقديم التسهيلات والخدمات لجذب الاستثمارات للمشروع.


وبدوره، رحّب محافظ الزرقاء فراس أبو قاعود بزيارة جلالة الملك، مثمنا جهود جلالته المستمرة للحفاظ على أمن الأردن واستقراره.

 

بلقاء جلالة الملك وبما تعكسه الزيارة من حرص جلالته على التواصل مع المواطنين، مستعرضين أبزر أولويات المحافظة في مجالات التنمية، وتمكين المرأة والشباب، وتعزيز الاستثمار، ومؤكدين ضرورة الاستمرار في الاستثمار في ميزات المحافظة بما يعزز التنمية فيها ويسهم في توفير فرص العمل.

 
 


