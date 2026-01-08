الملك: القمة الأردنية الأوروبية مرحلة جديدة من شراكتنا الاستراتيجية

وأضاف عبر منشور على منصة (إكس): "أطلقنا في قمة الأردن والاتحاد الأوروبي مرحلة جديدة من شراكتنا الاستراتيجية، نفتح من خلالها آفاقا أوسع للتعاون في مختلف المجالات، بما يخدم مصالح شعوبنا ويدعم استقرار المنطقة".
وتابع جلالته "حريصون على البناء على مخرجات هذه القمة بالتعاون مع رئيس المجلس الأوروبي ورئيسة المفوضية الأوروبية".
-
أخبار متعلقة
-
بلدية الكرك تعقد اجتماعًا مع كوادر غرفة العمليات والطوارئ
-
الحنيطي يلتقي رئيس الأركان العامة التركي ووزير الدفاع ويزور شركة "أسيلسان"
-
وزير الإدارة المحلية: لن نسمح بأي تهديد لحياة المواطنين أو ممتلكاتهم
-
الملك يعقد قمة مع قادة الاتحاد الأوروبي في عمّان
-
رئيسة المفوضية الأوروبية: الأردن شريك عريق لأوروبا وركيزة للاستقرار
-
رسميا...إطلاق نظام معلومات سوق العمل
-
الشواربة يتفقد مديرية تكنولوجيا المعلومات بالأمانة
-
العيسوي: رؤية الملك التحديثية تمضي بثقة نحو ترسيخ الدولة وتعزيز الاقتصاد