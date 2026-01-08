الملك: القمة الأردنية الأوروبية مرحلة جديدة من شراكتنا الاستراتيجية

الوكيل الإخباري- قال جلالة الملك عبدالله الثاني، الخميس، إن القمة الأردنية الأوروبية تعتبر مرحلة جديدة من شراكتنا الاستراتيجية لفتح آفاق أوسع للتعاون في مختلف المجالات.

وأضاف عبر منشور على منصة (إكس): "أطلقنا في قمة الأردن والاتحاد الأوروبي مرحلة جديدة من شراكتنا الاستراتيجية، نفتح من خلالها آفاقا أوسع للتعاون في مختلف المجالات، بما يخدم مصالح شعوبنا ويدعم استقرار المنطقة".