الخميس 2026-01-08 05:08 م

الملك: القمة الأردنية الأوروبية مرحلة جديدة من شراكتنا الاستراتيجية

- عبّر جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين
الملك عبدالله الثاني
 
الخميس، 08-01-2026 03:42 م

الوكيل الإخباري-   قال جلالة الملك عبدالله الثاني، الخميس، إن القمة الأردنية الأوروبية تعتبر مرحلة جديدة من شراكتنا الاستراتيجية لفتح آفاق أوسع للتعاون في مختلف المجالات.

اضافة اعلان


وأضاف عبر منشور على منصة (إكس): "أطلقنا في قمة الأردن والاتحاد الأوروبي مرحلة جديدة من شراكتنا الاستراتيجية، نفتح من خلالها آفاقا أوسع للتعاون في مختلف المجالات، بما يخدم مصالح شعوبنا ويدعم استقرار المنطقة".


وتابع جلالته "حريصون على البناء على مخرجات هذه القمة بالتعاون مع رئيس المجلس الأوروبي ورئيسة المفوضية الأوروبية".

 
 


gnews

أحدث الأخبار

أمانة عمّان: صلاحيات أوسع لمديريات التخطيط والتراخيص في النظام الجديد

أخبار محلية أمانة عمّان: صلاحيات أوسع لمديريات التخطيط والتراخيص في النظام الجديد

ل

شؤون برلمانية لجنة الخدمات في الأعيان تبحث واقع عمل دائرة الأرصاد الجوية وسبل دعمها

وزير الثقافة: إنشاء فرع لمعهد الفنون وحديقة ثقافية في الرمثا

أخبار محلية وزير الثقافة: إنشاء فرع لمعهد الفنون وحديقة ثقافية في الرمثا

بلدية الكرك تعقد اجتماعًا مع كوادر غرفة العمليات والطوارئ

أخبار محلية بلدية الكرك تعقد اجتماعًا مع كوادر غرفة العمليات والطوارئ

الحنيطي يلتقي رئيس الأركان العامة التركي ووزير الدفاع ويزور شركة "أسيلسان"

أخبار محلية الحنيطي يلتقي رئيس الأركان العامة التركي ووزير الدفاع ويزور شركة "أسيلسان"

وزير الإدارة المحلية: لن نسمح بأي تهديد لحياة المواطنين أو ممتلكاتهم

أخبار محلية وزير الإدارة المحلية: لن نسمح بأي تهديد لحياة المواطنين أو ممتلكاتهم

الملك يعقد قمة مع قادة الاتحاد الأوروبي في عمّان

أخبار محلية الملك يعقد قمة مع قادة الاتحاد الأوروبي في عمّان

أعلنت شركة سامسونج الكترونيكس عن الإطلاق العالمي لجهاز The Freestyle+، وهو أحدث جهاز عرض متنقل مدعوم بالذكاء الاصطناعي، صُمّم لتقديم تجربة ترفيهية أكثر مرونة وتخصيصًا عبر مجموعة واسعة من المساحات. وقد

أخبار الشركات سامسونج تكشف عن The Freestyle+ قبل انطلاق CES 2026، مستعرضة شاشة متنقلة أكثر ذكاءً مدعومة بالذكاء الاصطناعي



 






الأكثر مشاهدة