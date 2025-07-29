الملك: الكارثة الإنسانية في غزة وصلت إلى مراحل لا يمكن وصفها

الوكيل الإخباري- شدد جلالة الملك عبدالله الثاني، الثلاثاء، على ضرورة أن تنتهي الحرب الإسرائيلية على غزة، قائلا إن الكارثة الإنسانية في القطاع وصلت إلى مراحل لا يمكن وصفها.

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وأضاف خلال مؤتمر صحفي مع المستشار الألماني فريدريش ميرتس في برلين، أن مشاهد الأطفال الجائعين في غزة أغضبت الناس في العالم، والسماح باستمرار هذا الوضع وصمة عار على الإنسانية جميعا.



كما أكد جلالته ضرورة أن يدفع الانتشار المقلق للمجاعة والمعاناة بين المدنيين في غزة المجتمع الدولي لاتخاذ إجراءات فورية وموحدة.



وقال جلالته إنه من الضرورة ألا يتم تسييس الجهود الإغاثية، مشددا على أن استهداف المدنيين الجوعى خلال محاولاتهم للحصول على المساعدات أمر غير مقبول.



وأكد المطالبة بوقف فوري ودائم لإطلاق النار، والاحترام التام للقانون الإنساني الدولي، ووصول المساعدات الإنسانية لجميع المناطق في غزة دون اعتراض.



وقال جلالته إن الأردن قاد جهودا إقليمية عبر إرسال قوافل المساعدات لغزة، والتنسيق لها، وتوفير الدعم الطبي الحثيث، وتسهيل الإجلاء الطبي الآمن للمصابين.



وأعرب جلالته عن امتنانه الكبير للدعم الذي قدمته ألمانيا للاستجابة الإنسانية في غزة.



وعن الأوضاع في الضفة الغربية المحلتة، قال جلالته "يجب أن يتوقف التصعيد المستمر والخطير في الضفة الغربية والاعتداءات على الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية في القدس"، مؤكدا أن الوضع حرج، ويهدد بإشعال أزمة إقليمية أوسع.



وشدد أن على الجميع العمل معا للدفع باتجاه وقف الحرب وإنهاء التصعيد، من أجل توفير أفق سياسي يمهد الطريق للسلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين.



وعبّر جلالته عن تقديره لدعم ألمانيا لحل الدولتين.



كما أكد جلالته دعم الأردن لسيادة سوريا ووحدة أراضيها، وهي متطلبات أساسية لتعافيها واستقرارها على المدى الطويل.



وقال إن استقرار سوريا مهم للمنطقة، واستمرار الدعم الدولي لها ضروري لتجنب عودة الأزمة ولدعم السوريين في إعادة بناء دولتهم وضمان أمنها واستقرارها وازدهار جميع المكونات المتعددة لشعبها.