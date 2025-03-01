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الملك: تحية لجيشنا مصدر فخرنا واعتزازنا وحمى الله وطننا

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جلالة الملك عبدالله الثاني
السبت، 01-03-2025 11:12 ص

الوكيل الإخباري- قال جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين، اليوم السبت في ذكرى تعريب قيادة الجيش، "تحية لجيشنا العربي المصطفوي، مصدر فخرنا واعتزازنا".

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وأضاف جلالته: "حمى الله وطننا، وبارك بسواعد نشامى ونشميات القوات المسلحة والأجهزة الأمنية".

 

 

 
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