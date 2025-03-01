الملك: تحية لجيشنا مصدر فخرنا واعتزازنا وحمى الله وطننا

الوكيل الإخباري- قال جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين، اليوم السبت في ذكرى تعريب قيادة الجيش، "تحية لجيشنا العربي المصطفوي، مصدر فخرنا واعتزازنا".

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وأضاف جلالته: "حمى الله وطننا، وبارك بسواعد نشامى ونشميات القوات المسلحة والأجهزة الأمنية".