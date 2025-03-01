الملك: تحية لجيشنا مصدر فخرنا واعتزازنا وحمى الله وطننا

في ذكرى تعريب قيادة الجيش، تحية لجيشنا العربي المصطفوي، مصدر فخرنا واعتزازنا. حمى الله وطننا، وبارك بسواعد نشامى ونشميات القوات المسلحة والأجهزة الأمنية— عبدالله بن الحسين (@KingAbdullahII) March 1, 2025
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