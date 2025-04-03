الملك: تهجير الفلسطينيين في الضفة وغزة يشكل تهديدًا للاستقرار الإقليمي

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الوكيل الإخباري- أجرى جلالة الملك عبد الله الثاني اليوم الخميس محادثات مثمرة مع المستشار الألماني أولاف شولتس، حيث تم التأكيد على تعزيز الشراكة المتينة بين الأردن وألمانيا في مختلف المجالات. اضافة اعلان





وأعرب جلالته عن سعادته بإطلاق القمة العالمية للإعاقة التي نظمتها الأردن وألمانيا بالشراكة مع التحالف الدولي للإعاقة، مؤكدًا أن القمة تعكس التزام البلدين المشترك بتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، مع التطلع إلى البناء على مخرجاتها.



كما تطرق اللقاء إلى مجالات التعاون المستقبلية في عدة قطاعات، مثل الصناعة، التجارة، التكنولوجيا، والطاقة.



وأثنى جلالة الملك على الدعم الذي تقدمه ألمانيا للأردن في مجالات التعليم التقني والتدريب المهني، إضافة إلى مساعدتها في تحديث القطاع العام.



وفيما يتعلق بالأوضاع الإنسانية في غزة، شدد جلالة الملك على ضرورة وقف الحرب الإسرائيلية على القطاع فورًا، داعيًا المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات فورية للتخفيف من المأساة الإنسانية.



وأشار جلالته إلى ضرورة استعادة وقف إطلاق النار واستئناف دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة.



كما تناول اللقاء التصعيد الخطير في الضفة الغربية، مؤكدًا أن تهجير الفلسطينيين من منازلهم في الضفة وغزة يشكل تهديدًا للاستقرار الإقليمي.



وأوضح جلالته أن الاعتداءات على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس تزيد من التوتر وتقوض فرص السلام، مشيرًا إلى أن الطريق الوحيد للسلام في المنطقة هو عبر حل الدولتين الذي يضمن الأمن والسلام لجميع الأطراف.



كما شدد جلالة الملك على ضرورة دعم جهود سوريا في الحفاظ على أمنها واستقرارها، مؤكدًا أن استقرار سوريا جزء لا يتجزأ من استقرار المنطقة بأكملها.



وأعرب جلالته عن شكره لألمانيا لدعمها المستمر للأردن في توفير الخدمات الأساسية للاجئين السوريين.

وفي ختام اللقاء، وجه جلالة الملك شكره للمستشار شولتس على صداقته الدائمة مع الأردن، وأثنى على جهوده المستمرة لتعزيز السلام والاستقرار في المنطقة.



