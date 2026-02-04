الأربعاء 2026-02-04 07:37 م

الملك حول التطورات المرتبطة بإيران: موقف الأردن داعم للدبلوماسية والحوار

الوكيل الإخباري-   التقى جلالة الملك عبدﷲ الثاني، الأربعاء، شخصيات سياسية وإعلامية، لبحث أبرز القضايا المحلية والتطورات الإقليمية والدولية.

وفي الشأن الإقليمي، أعاد جلالته التأكيد على أن الأردن يضع مصلحته ومصلحة مواطنيه فوق كل اعتبار، لافتا إلى أن المملكة تعمل من أجل استعادة الاستقرار في المنطقة.


وحول التطورات المرتبطة بإيران، أشار جلالة الملك إلى أن الأردن يأمل أن يتم خفض التوترات بطرق سلمية، مشددا على موقف المملكة الداعم للدبلوماسية والحوار.


وتطرق جلالته إلى العلاقات مع سوريا، مؤكدا أن مصلحة الأردن في استقرار سوريا، وأن التنسيق مستمر بين مؤسسات البلدين لتوسيع التعاون وتبادل الخبرات في كل المجالات.


وشدد جلالة الملك على أهمية ضمان تنفيذ اتفاق إنهاء الحرب في غزة بجميع مراحله ووقف التصعيد الإسرائيلي في الضفة الغربية.

 
 


