الملك رفقة ولي العهد يغادران أرض الوطن إلى السعودية

الوكيل الإخباري-

غادر جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين حفظه الله ورعاه أرض الوطن متوجهاً إلى المملكة العربية السعودية برفقة سمو ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله .