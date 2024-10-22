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الملك رفقة ولي العهد يغادران أرض الوطن إلى السعودية

جلالة الملك وولي العهد
جلالة الملك وولي العهد
الثلاثاء، 22-10-2024 10:25 ص
الوكيل الإخباري-   غادر جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين حفظه الله ورعاه أرض الوطن متوجهاً إلى المملكة العربية السعودية برفقة سمو ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله .
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