الملك عبدالله الثاني يتصدر قائمة أكثر المسلمين تأثيرا في العالم - صورة

الوكيل الإخباري- صُنّف جلالة الملك عبدالله الثاني كأكثر المسلمين تأثيراً في العالم، وفقاً لقائمة 500 مسلم الأكثر تأثيراً، والمعروفة باسم "المسلم 500".

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وفي إصدارها الأخير لعام 2025، اختارت قائمة "المسلم 500" شخصية بارزة مدافعة عن قضية فلسطين كـ "رجل وامرأة العام".



وفي تقريرها السنوي، أشارت "المسلم 500" إلى أن جلالة الملك قد "برز هذا العام كأكثر قائد عربي وإسلامي فعالية في العالم، نظراً للخطوات الحاسمة التي اتخذها لمنع اندلاع حرب إقليمية أكبر، وتقديم المساعدات المنقذة للحياة لشعب غزة والضفة الغربية".



وتضم قائمة الخمسة الأوائل، التي أعدها المركز الملكي للبحوث والدراسات الإسلامية، كلاً من الشيخ الحبيب عمر بن حفيظ، مؤسس ومدير دار المصطفى، في المرتبة الثانية، وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني في المرتبة الثالثة، إلى جانب المرشد الأعلى لإيران آية الله علي خامنئي، وخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، الذين يكملون ترتيب الخمسة الأوائل.

كما اختارت جلالة الملكة رانيا العبدالله امرأة العام 2025 نظرا لدورها الكبير في الدفاع عن القضية الفلسطينية وتسليط الضوء على العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.