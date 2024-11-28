الملك في الكرك اليوم .. و " أهل الهية" يستعدون لاستقبال سيد البلاد

الوكيل الإخباري- يزور جلالة الملك عبدالله الثاني محافظة الكرك، اليوم الخميس؛ ضمن جولات جلالته على محافظات ومناطق المملكة بمناسبة اليوبيل الفضي لجلوس جلالته على العرش.

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