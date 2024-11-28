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الملك في الكرك اليوم .. و " أهل الهية" يستعدون لاستقبال سيد البلاد

جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين حفظه الله ورعاه
جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين حفظه الله ورعاه
الخميس، 28-11-2024 08:05 ص

الوكيل الإخباري-  يزور  جلالة الملك عبدالله الثاني محافظة الكرك، اليوم الخميس؛ ضمن جولات جلالته على محافظات ومناطق المملكة بمناسبة اليوبيل الفضي لجلوس جلالته على العرش.

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وللكرك مكانة خاصة لدى جلالة الملك، إذ خاطب أهلها في زيارة سابقة بقوله: "سعيد جدا بوجودي بين الأهل والعزوة، أهل النخوة من أبناء الكرك العزيزة علينا، أهل الهية".

وازدانت الشوارع الرئيسية بمحافظة الكرك بالأعلام الوطنية وصور جلالة الملك وولي العهد، فيما تم استكمال كافة الاستعدادات من المؤسسات والدوائر الرسمية ومواطنين للزيارة الملكية.

ويلتقي جلالة الملك بمجموعة من وجهاء وشيوخ وأبناء الكرك، إذ تأتي زيارة جلالته في إطار الحرص المستمر على إدامة التواصل مع المواطنين في كافة مواقعهم.


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