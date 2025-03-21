الملك في ذكرى معركة الكرامة: نقف إجلالا للجيش العربي السد المنيع المدافع عن الوطن

وقال الملك عبر حسابه في منصة إكس "في ذكرى معركة الكرامة الخالدة، نقف إجلالا للجيش العربي المصطفوي السد المنيع المدافع عن الوطن بكل عزيمة وشجاعة، ونستذكر شهداءنا الأبرار الذين سطروا أسمى معاني التضحية والفداء ليبقى الأردن آمنا مطمئنا".
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