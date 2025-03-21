الجمعة 2025-03-21 02:38 م
 

الملك في ذكرى معركة الكرامة: نقف إجلالا للجيش العربي السد المنيع المدافع عن الوطن

جلالة الملك عبدالله الثاني، وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني
جلالة الملك عبدالله الثاني وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني
 
الجمعة، 21-03-2025 12:06 م
الوكيل الإخباري-   استذكر جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، الذكرى الـ 57 لمعركة الكرامة الخالدة.اضافة اعلان


وقال الملك عبر حسابه في منصة إكس "في ذكرى معركة الكرامة الخالدة، نقف إجلالا للجيش العربي المصطفوي السد المنيع المدافع عن الوطن بكل عزيمة وشجاعة، ونستذكر شهداءنا الأبرار الذين سطروا أسمى معاني التضحية والفداء ليبقى الأردن آمنا مطمئنا".
 
 
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