الملك في عيد الاستقلال: الأهل والعزوة… الأردن قوي بهمتكم التي لا تلين

الوكيل الإخباري- هنأ جلالة الملك عبدالله الثاني، الأردنيين، بعيد الاستقلال التاسع والسبعين.

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وقال في فيديو نشره عبر حسابه الرسمي عبر منصة (إكس): "الأهل والعزوة، أفتخر وأعتز بكم، فالأردن قوي بهمتكم التي لا تلين".