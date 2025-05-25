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الملك في عيد الاستقلال: الأهل والعزوة… الأردن قوي بهمتكم التي لا تلين

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جلالة الملك عبد الله الثاني
 
الأحد، 25-05-2025 12:09 م

الوكيل الإخباري- هنأ جلالة الملك عبدالله الثاني، الأردنيين، بعيد الاستقلال التاسع والسبعين.

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وقال في فيديو نشره عبر حسابه الرسمي عبر منصة (إكس): "الأهل والعزوة، أفتخر وأعتز بكم، فالأردن قوي بهمتكم التي لا تلين".

 

 

 
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