الملك في عيد الاستقلال: الأهل والعزوة… الأردن قوي بهمتكم التي لا تلين

وقال في فيديو نشره عبر حسابه الرسمي عبر منصة (إكس): "الأهل والعزوة، أفتخر وأعتز بكم، فالأردن قوي بهمتكم التي لا تلين".
الأهل والعزوة،— عبدالله بن الحسين (@KingAbdullahII) May 25, 2025
أفتخر وأعتز بكم، فالأردن قوي بهمتكم التي لا تلين.. pic.twitter.com/9TSQnjULcy
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