الجمعة 2025-06-06 10:49 م
 

الملك في لندن: وقف الحرب في غزة أولوية.. وحل الدولتين مفتاح السلام

الملك يجتمع في لندن بمسؤولين وبرلمانيين بريطانيين
الملك يجتمع في لندن بمسؤولين وبرلمانيين بريطانيين
 
الجمعة، 06-06-2025 08:04 م
الوكيل الإخباري-   اجتمع جلالة الملك عبدالله الثاني، الجمعة، مع مسؤولين بريطانيين حاليين وسابقين، وأعضاء في مجلسي العموم واللوردات في البرلمان البريطاني، لبحث أبرز التطورات في الشرق الأوسط.اضافة اعلان


وركز الاجتماع على الأوضاع في غزة، إذ أكد جلالته ضرورة الوقف الفوري للحرب، وضمان إيصال المساعدات الإغاثية الكافية للحد من الوضع الإنساني المتردي.

ولفت جلالته إلى أهمية دور المملكة المتحدة في تحقيق الاستقرار في المنطقة، والعمل على إيجاد أفق سياسي لتحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين.

وتناولت النقاشات أيضًا التطورات في الضفة الغربية، والقدس، وسوريا.
 
gnews

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