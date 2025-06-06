الملك في لندن: وقف الحرب في غزة أولوية.. وحل الدولتين مفتاح السلام

وركز الاجتماع على الأوضاع في غزة، إذ أكد جلالته ضرورة الوقف الفوري للحرب، وضمان إيصال المساعدات الإغاثية الكافية للحد من الوضع الإنساني المتردي.
ولفت جلالته إلى أهمية دور المملكة المتحدة في تحقيق الاستقرار في المنطقة، والعمل على إيجاد أفق سياسي لتحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين.
وتناولت النقاشات أيضًا التطورات في الضفة الغربية، والقدس، وسوريا.
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