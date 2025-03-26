الملك: في ليلة القدر ندعو الله أن يحفظ الأردن وأهله

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الوكيل الإخباري- دعا جلالة الملك عبدالله الثاني الله جلت قدرته في ليلة القدر، أن يحفظ الأردن وأهله. اضافة اعلان





وكتب جلالة الملك عبر إكس: "’سَلَـٰمٌ هِىَ حَتَّىٰ مَطْلَعِ ٱلْفَجْرِ’. في ليلة القدر المباركة، ندعو الله العلي القدير أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يحفظ الأردن وأهله، ويديم علينا نعمه التي لا تحصى".