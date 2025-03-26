الأربعاء 2025-03-26 11:18 م
 

الملك: في ليلة القدر ندعو الله أن يحفظ الأردن وأهله

جلالة الملك عبدالله الثاني
جلالة الملك عبدالله الثاني
 
الأربعاء، 26-03-2025 09:47 م
الوكيل الإخباري-   دعا جلالة الملك عبدالله الثاني الله جلت قدرته في ليلة القدر، أن يحفظ الأردن وأهله.اضافة اعلان


وكتب جلالة الملك عبر إكس: "’سَلَـٰمٌ هِىَ حَتَّىٰ مَطْلَعِ ٱلْفَجْرِ’. في ليلة القدر المباركة، ندعو الله العلي القدير أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يحفظ الأردن وأهله، ويديم علينا نعمه التي لا تحصى".
 
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