الملك: في ليلة القدر ندعو الله أن يحفظ الأردن وأهله

وكتب جلالة الملك عبر إكس: "’سَلَـٰمٌ هِىَ حَتَّىٰ مَطْلَعِ ٱلْفَجْرِ’. في ليلة القدر المباركة، ندعو الله العلي القدير أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يحفظ الأردن وأهله، ويديم علينا نعمه التي لا تحصى".
-
أخبار متعلقة
-
بيان صادر عن مديرية الأمن العام
-
ولي العهد : سَلَٰمٌ هِىَ حَتَّىٰ مَطْلَعِ ٱلْفَجْرِ
-
الأردنيون يحيون ليلة القدر في 7500 مسجد
-
الملكة في ليلة القدر: اللهم أرزقنا قلوباً تتجلى بخشيتك
-
محافظ المفرق يؤكد ضرورة إيجاد ساحة لتجميع البسطات المنتشرة في السوق التجاري
-
مديرية أوقاف عجلون تعقد مجلسها العلمي الهاشمي الرابع
-
خليفات: خطة عمل لدوام الموانئ في عيد الفطر
-
إنشاء ساحة لتجميع المواد الأولية غير المعالجة في الكرك