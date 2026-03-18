الملك لأمير الكويت: أمن الخليج أساسي لأمن واستقرار المنطقة والعالم

الأربعاء، 18-03-2026 03:07 م
الوكيل الإخباري-   بحث جلالة الملك عبدﷲ الثاني خلال اتصال هاتفي مع سمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت، الأربعاء، مجمل الأوضاع في المنطقة.


وتم التأكيد خلال الاتصال على ضرورة وقف الاعتداءات الإيرانية على الأردن والكويت ودول في المنطقة، والاحتكام إلى الحوار والقنوات الدبلوماسية لحل النزاعات.

وتطرق جلالة الملك إلى جولته الأخيرة إلى دول خليجية، مؤكدا أن أمن الخليج أساسي لأمن واستقرار المنطقة والعالم.

ونبه جلالته إلى خطورة استغلال الحرب الدائرة في المنطقة كذريعة لتقييد حرية المصلين بالوصول إلى المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف، وفرض واقع جديد في الضفة الغربية وغزة.
 
 


عربي ودولي واشنطن تدرس إرسال تعزيزات عسكرية مع احتمال دخول حرب إيران مرحلة جديدة

عربي ودولي العراق يعلن توقف إمدادات الغاز الإيراني للبلاد

عربي ودولي وزير الخارجية السعودي: إيران تتمادى في الاعتداء على جيرانها وتطلب تضامنا

عربي ودولي صحيفة: وزارة الحرب الأميركية تطلب أكثر من 200 مليار دولار من أجل حرب إيران

عربي ودولي قتيل ومصابون بهجوم صاروخي إيراني جديد على إسرائيل

عربي ودولي إسرائيل تعلن بدء شنّ غارات في شمال إيران للمرة الأولى منذ بدء الحرب

عربي ودولي "الدفاع السعودية": اعتراض وتدمير صاروخ باليستي

عربي ودولي موسكو تدعو للحوار بين واشنطن وطهران لعودة الملاحة بمضيق هرمز



 






