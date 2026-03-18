الملك لأمير الكويت: أمن الخليج أساسي لأمن واستقرار المنطقة والعالم

وتم التأكيد خلال الاتصال على ضرورة وقف الاعتداءات الإيرانية على الأردن والكويت ودول في المنطقة، والاحتكام إلى الحوار والقنوات الدبلوماسية لحل النزاعات.
وتطرق جلالة الملك إلى جولته الأخيرة إلى دول خليجية، مؤكدا أن أمن الخليج أساسي لأمن واستقرار المنطقة والعالم.
ونبه جلالته إلى خطورة استغلال الحرب الدائرة في المنطقة كذريعة لتقييد حرية المصلين بالوصول إلى المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف، وفرض واقع جديد في الضفة الغربية وغزة.
-
-
